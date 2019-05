Palais de la République: Voici la liste complète des dernières nominations Macky Sall continue son opération de recasement après le remaniement ministériel intervenu en début avril. En quelques jours, il a repris quasiment tous ses anciens collaborateurs pour les confirmer à leurs postes.

Par décret signé le 3 mai, rapporte « WalfQuotidien », il a nommé Mahmoud Saleh ministre d’Etat, Directeur de Cabinet politique du président de la République. Tout comme il a reconduit Marième Badiane et Mbaye Ndiaye comme ministre d’Etat auprès du président de la République.



Quant à Mame Mbaye Niang, l’information de sa nomination a été confirmée. Il remplace Moustapha Diakhaté qui, informe le journal, pourrait être casé à la Fondation de la Première dame, où il a déjà un pied en tant que conseiller spécial.



Idem pour Mor Ngom et Arona Coumba Ndoffène Diouf, qui gardent leur titre de ministre- conseiller du président de la République.



L'ancien international El Hadji Diouf a lui été reconduit à son titre d'ambassadeur itinérant et conseiller sportif.



Libération note dans ce sens qu’Aziz Mbaye, l’ancien conseiller en Ntic du président, a également été nommé ministre-conseiller auprès du président de la République.

