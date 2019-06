Palais de la République : d’autres changements vont intervenir Le chamboulement dans l’entourage du chef de l’Etat ne va pas se limiter au départ d’El Hadji Hamidou Kassé, le désormais ex-ministre-conseiller, chargé de la communication de la Présidence. Et pour cause, "L’Observateur" indique que d’autres changements vont intervenir prochainement.

En effet, le chef de l’Etat prépare un gros coup de balai, et a déjà commencé des concertations dans ce sens.



Le journal annonce, en effet, qu’hier, à l’heure de la rencontre des Lions contre la Tanzanie, Macky Sall s’est longtemps entretenu avec son Directeur de Cabinet politique, Mahmout Saleh. Il a également discuté avec le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avec la ministre chargée de la micro-finance, Zahra Iyane Thiam et avec son directeur de Cabinet Augustin Tine.



Les prochaines heures nous édifieront certainement sur les décisions que prendra le chef de l’Etat.

