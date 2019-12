Palais présidentiel: Oumar Sarr égratigne Karim Wade

L’ancien coordonnateur et l’ancien Porte-parole des Libéraux, qui se sont démarqués de la marche du parti, depuis quelques temps, viennent de poser un nouveau acte de défiance dans la mesure où le Pds a décidé de boycotter cette cérémonie. La présence de Oumar Sarr au lancement de ce dialogue, au mois de mai dernier, avait suscité une vague d’indignations au sein Pds et est même à l’origine de son exclusion dudit parti.



Le divorce semble en voie d’être définitivement consommé. Interrogé à la fin de la cérémonie d’installation, Oumar Sarr a raillé une nouvelle fois le fils du Secrétaire général du PDS, Karim Maïssa Wade. « Le PDS de Karim ne m’intéresse pas, ce n’est pas ce qui m’empêche de dormir » a-t-il signalé, pour répondre aux sollicitations ayant trait à ses déboires au sein du parti libéral.

