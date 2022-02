Palais présidentiel, les lions honorés et bien servis : Macky matérialise une promesse galvanisante d’Abdou Diouf « Kou def lou reuy am lou reuy ou le travail très accompli sera très bien récompensé », c’était l’appel au surpassement galvanisant des années 1980-90 de l’ancien président sénégalais Abdou Diouf qui, certainement ne pouvait imaginer sa matérialisation en cette période, c’est-à-dire presque quarante après.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022

Le président Macky Sall en remerciant et honorant nos braves lions du football vient de concrétiser cette promesse dans la continuité de l’état.



50 millions FCFA, un terrain de 200 m carrés à Dakar, un autre de 500 m carrés à la cité des lions à Diamniadio, en plus de leur décoration dans différents ordres du lion.



Tel est la récompense bien méritée des lions et de l'encadrement. De quoi donner envie à Aliou Cissé et son équipe à atteindre le podium mondial dont les matchs barrages se dessinent à l’Horizon.



