Paludisme: Le PMI a investi 200 milliards FCfa depuis 2007 au Sénégal

D'après l'Aps, elle prenait part mardi à la cérémonie de remise de 2000 vélos destinés aux dispensateurs de soins à domicile, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme au siège du ministère de la santé et de l’action sociale. ‘’ Nous sommes très fiers des réalisations remarquables du PNLP, qui a amené près de la moitié du pays à un statut de pré-élimination du paludisme ’’, a souligné Mme Madrigal.



Selon elle, la remise de ces vélo arrive à son heure et " permettra à ces acteurs communautaires incontournables, de travailler dans de meilleures conditions, notamment pour les ratissages en vue de la détection des cas de paludisme et leur réapprovisionnement en médicaments et autres intrants ’’.



‘ ’Ces vélos constituent une solution importante et écologique pour fournir des services de santé essentiels aux populations rurales ’’, a-t-elle notamment dit. La Journée mondiale du paludisme est célébrée le 25 avril. Cette année, le thème est, "Il est temps d’atteindre zéro palu : investir, innover et mettre en œuvre’’.