Pandémie de la COVID-19 : deux nouveaux décès enregistrés ce samedi rallongent la liste macabre Après celui récent des sexagénaires, deux nouveaux décès enregistrés ce samedi 6 juin 2020 rallongent la liste macabre de la Pandémie de la COVID-19.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale parvenu à Leral.net, le premier un patient est une dame de 69 ans qui était hospitalisée au CUOMO de Fann.

Le second est un homme plus jeune, âgé de 43 ans, il était interné à l’hôpital Matlaboul Fawzeyna de Touba.

Le nombre de patients décédés de cette pandémie est actuellement de 49.

A leur famille, Leral.net exprime sa compassion et prie le repos de leur âme !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos