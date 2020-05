Pandémie de la COVID-19 : nouvellement affectée à Diourbel, une femme d’une trentaine d’année, testée positive Une femme d’une trentaine d’année, nouvellement affectée à Diourbel, a été testée positive au coronavirus, portant à deux le nombre de personnes infectées par la maladie dans la commune.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mai 2020 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

Après la confirmation d’un premier cas le 7 mai dernier, c’est la nouvelle que apprend l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) ce dimanche citant le médecin-chef de région, Moussa Ndiaye.

Le premier cas positif de coronavirus détecté dans la ville de Diourbel (centre), le 7 mai dernier était une fille âgée de trois ans contaminée par son père, un agent de santé travaillant à Touba.

Le médecin-chef de région a souligné que femme testée positive au coronavirus est arrivée à Diourbel il y a juste une dizaine de jours. Donc, a-t-il fait savoir, elle n’a pas beaucoup de contacts à par les sept membres de sa famille miss en quatorzaine dans leur domicile.

Selon lui, cette nouvelle contamination a été confirmée samedi après les résultats de son prélèvement réalisé dans la journée. Ce qui rassure est que cette personne vient juste d’être affectée à son poste. Elle n’a pas encore commencé à travailler donc n’a pas encore de contact au niveau de son nouveau poste et dans son quartier sise dans la commune de Diourbel’

"Pour l’instant, on peut dire que c’est un cas communautaire. On est en train de faire l’investigation et on n’a pas encore le cas qui l’a contaminée", a-t-il ajouté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos