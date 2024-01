Panique vendredi à Thilogne en plein ziarra : Sortie de son nid, une colonie d’abeilles sème la terreur

Selon des témoignages, ces abeilles seraient sorties de l’antenne-relais de téléphonie à cheval entre le garage et le collège de Thilogne, nous apprend Bes Bi du weekend.



Beaucoup d’élèves victimes de nombreuses piqûres ont dû s’enfermer dans les classes et d’autres ont dû s’enfuir pour sauver leur peau. Au garage de la localité, c’est la débandade.



Selon le journal, les boutiques et restaurants ont aussi été fermés avec plusieurs personnes qui s’y sont terrés. En attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, les populations et leurs hôtes venus pour les besoins de la ziara étaient restés cloîtrés dans les chambres. Une heure après, les abeilles continuaient de survoler la ville dans la panique générale des habitants