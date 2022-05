Panne d’électricité, accouchements sous la bougie et décomposition des corps à la morgue : la direction de l'hôpital régional de Ziguinchor dément … L’information faisant état de coupures d’électricité à l’hôpital Régional de Ziguinchor, qui a entraîné des accouchements sous la bougie et la décomposition des corps à la morgue, a suscité la controverse dans les médias sociaux depuis hier. Les responsables de l'hôpital démentent cette version des faits au moyen d'un communiqué de presse.



Suite à ces allégations, la direction de l’Hôpital Régional de Ziguinchor a rendu public un communiqué pour apporter un démenti. Il est précisé «Ces informations sont fausses et sans fondement. L’hôpital dispose de groupes électrogène capables de prendre en charge cette situation même en cas de coupures.



Nous rassurons les populations de Ziguinchor que ces informations sont fausses et tenons l’opinion nationale à témoin.»

