Panne de Facebook, Instagram, Whatsapp: Mark Zuckerberg perd près de 3944 milliards de francs Cfa en quelques heures Après quelques heures seulement de panne de Facebook (Facebook, instagram, Whatsapp), la fortune personnelle de son propriétaire, Mark Zuckerberg, a chuté de près de 7 milliards de dollars, soit pres de 3944 milliards de francs Cfa. Conséquence: M. Zuckerberg la reculé dans le classement des personnes les plus riches du monde, renseigne Bloomberg.



Les actions du géant des médias sociaux ont chuté de plus de 5% ce lundi. La baisse des actions a fait chuter la valeur de Zuckerberg à 120,9 milliards de dollars, le ramenant derrière Bill Gates au classement de Bloomberg. Il est, pour le moment, classé n°5 de l'indice "Bloomberg Billionaires". Il a perdu environ 19 milliards de dollars de richesse depuis le 13 septembre, alors qu'il valait près de 140 milliards de dollars, selon l'indice.



Côté Forbes, les pannes survenues sur Facebook, Instagram et WhatsApp ce lundi 4 octobre, ont fait perdre à Mark Zuckerberg, sa 5e place dans le classement des milliardaires. il a cédé sa place à un autre Américain, Larry Ellison, cofondateur de la compagnie de logiciels Oracle Corporation.



En une soirée, le fondateur de Facebook a vu sa fortune diminuer de 5,3%, soit de 6,4 milliards de dollars, d’après le classement des milliardaires du magazine mis à jour en temps réel. Forbes classe désormais Zukerberg 6e, devancé par Ellison, avec respectivement 116,2 et 117,9 milliards de dollars.











