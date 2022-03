Papa Amadou Sarr ou la boulette prévisible...

Alors que nous n’avions pas encore fini de nous indigner et d’essayer de « réparer la bourde » de l’Imam Lamine Sall suite à ses propos offensants à l’encontre de la communauté catholique, voilà que s’invite à la table de l’incessante et non exhaustive liste des « bad buzz » politico-religieux, le patron de la DER, Papa Amadou Sarr.



Je me demande ce qui a bien pu flatter l’égo de M. Sarr, pour qu'il se sente aussi à l’aise pour qualifier de « has-been », les lois de la charia. Le jeu en valait-il vraiment la chandelle ? M. Sarr, l’assistance, composée essentiellement de femmes, serait pourtant bien réceptive et satisfaite si vous vous étiez limité au thème du jour. Elle n’en aurait guère été déçue. Le saviez-vous ?



Je me demande encore, au moment d’écrire ces lignes, d’où vous avez puisé ce courage et cet excès de liberté, pour oser sciemment vous attaquer à un symbole aussi sacré ? J’ai envie de croire que vous n’étiez pas animé par l’insolence ni l’ignorance mais plutôt par l’insouciance et le désir d’amuser une galerie de femmes, qui avaient yeux et oreilles braqués sur le Don Juan des temps modernes que vous êtes. Et quoi de plus normal ?!



Ne pensiez-vous quand même pas que M. Sarr allait se contenter de parler d’entrepreneuriat et de financements, d'esquisser deux, trois sourires pour ensuite tourner le dos à l’assistance ! Ç’aurait été trop ordinaire et peu prétentieux de la part de cet homme qui n’a d’apparence, rien de bien simple ! Il s’agissait quand même de la journée de la Femme et il fallait marquer le coup. Simplement, il faut reconnaître que M. SARR a été très mal inspiré. Pour avoir suivi quelques sorties du patron de la DER, je qualifierai ces propos de choquants mais pas surprenants, vu le degré de pédantisme qui dicte sa loi chez ce charismatique homme d’Etat.



Cher M. Sarr, des dossiers, ce n’est probablement pas ce qu’il vous manque avec toutes ces demandes de financement de jeunes et ambitieux entrepreneurs qui croyaient avoir trouvé en la DER, une opportunité de sortir, pour la plupart, d’une relative précarité. Partant de ce constat, la question qui se pose naturellement, c’est pourquoi diable avez-vous jugé utile de vous encombrer de ce genre de dossiers des plus délicats ? Non mais parce qu’avec tous les dossiers qui doivent pulluler dans votre bureau, on devine facilement que vous aviez tellement mais tellement mieux à faire que de vous improviser en one-man-show d’un dimanche !



Je serai sincère avec vous, ce n’était pas votre meilleure décision. Vous en avez pris de bien meilleures, cher M. Sarr. Parfois, la simplicité peut être notre plus grande alliée et nous éviter de nous enfoncer dans un gouffre sans fin. Vous l’aurez appris à vos dépens.



Et puis M. Sarr, sachez que lorsque l'on se dit apolitique et lorsque l’on n'a aucune base locale pour appuyer la popularité du Président, il est interdit de se permettre certaines dérives. Dans votre cas, il n’y a vraiment rien pour rattraper l’autre. Oui, parce qu’on ne peut pas dire que vous soyez le meilleur Ministre du Gouvernement, même si vous êtes loin d’en être le maillon faible. Politiquement, vous n’apportez aucune valeur ajoutée, car ne disposant d’aucune base locale solide et le comble des combles, vous vous permettez de remettre en cause les rouages de la religion musulmane et de vous attaquer à ses fondements les mieux fondés.



M. Sarr, pour qui vous êtes-vous pris, à cet instant-là, pour vous sentir légitime de qualifier d’inepties, les recommandations du livre saint ? Le vent de la FBI (Fausse Bonne Idée) a dû souffler dans votre tête, le temps d’une seconde mais c’était, visiblement, la seconde de trop !



Car croyez-moi M. Sarr, malgré votre énorme bourde, je reste convaincue que vous avez juste été victime d’un excès de zèle devant cette salle remplie de belles nymphes et non moins têtes bien faites.



Je refuse de croire que vous êtes simplement un assimilé de seconde classe, qui aurait décidé de se séparer de sa culture et de sa croyance pour plaire à son « Maître ». Voyez-vous, M. Sarr, ces deux précitées constituent tout ce que l’Homme pourrait avoir de plus ancré et de plus resplendissant à brandir dans cette société, qui ne sait plus où donner de la tête tellement tout est sens dessus dessous…



Je refuse de croire que vous prenez réellement pour des « inepties », les recommandations divines qui nous servent de guide d’emploi encore en ce 21e siècle… n’en déplaise ! En revanche, je voudrais bien croire que cet épisode vous aura servi d’exemple tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Je voudrais bien croire que vous en aurez tiré mille et une leçons de vie, car voyez-vous M. Sarr, l’humilité précède la gloire et « remuer sa langue sept fois avant de parler » n’est pas non plus une banale phrase de cour d’école, que nous nous plaisions tous à reprendre pour se charrier entre chérubins. C’est en effet, bien plus qu’un sacerdoce !



Pour finir, je vous prescris très humblement ces conseils à prendre trois fois par jour, renouvelables tous les 15 jours. Et je vous préviens M. Sarr, ce ne sont pas des inepties ! Traitement bien testé et approuvé.

Vous m’en donnerez des nouvelles.



À bon entendeur, salut !



Leral.net

