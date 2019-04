Papa Demba Diallo, Directeur Exécutif, Responsable du processus d'investissement, en charge du Numérique, des Services, des Infrastructures et de l'Industrie.

• A passé plus de 20 ans dans le secteur des technologies de l’information, à la fois auprès d’opérateurs leaders comme BT, Equant,… et d’équipementiers, comme Lucent Technologies, CoSine, etc.

• A été pendant 9 ans, membre du comité exécutif de SONATEL, comme Directeur Général de Orange Business Services

• A occupé différentes fonctions qui vont du commercial aux opérations techniques, en Europe, en Afrique et dans la Silicon Valley

• Titulaire de 2 MSc de Télécom Sud Paris et d’une Maîtrise de Sciences de Gestion (MSG) de Paris-Dauphine

Papa Demba Diallo a rejoint le FONSIS en 2014. Cet ancien enfant de troupe est âgé aujourd’hui de 49 ans.







