Papa Mahawa Diouf, porte-parole de Bby: " le peuple a montré à l'opposition qu'il n'est pas manipulable" La mouvance présidentielle crie victoire et se réjouit de "l'échec cuisant" de l'opposition. Laquelle voulait faire avorter l'adoption de ce projet de loi, en prenant d'assaut la place Soweto et les grandes artères du centre-ville de Dakar.

Papa Mahawa Diouf, porte-parole de Bby, de déclarer:

" Le 19 avril 2018 marque la marche consolidante de notre démocratie, à travers le vote du projet de loi sur le parrainage. Le fait d'installer un filtre existe dans toutes les grandes démocraties.



Donc vouloir faire croire aux sénégalais et à l'opinion internationale que le parrainage est une loi liberticide et anticonstitutionnelle, c'est mal connaître les Sénégalais.



La démocrétie, c'est la règle della majorité. L'opposition avait lancé un appel à l'insurrection mais les Sénégalais ont montré qu'ils ne sont pas manipulables et ne sont pas partisans de l'instabilité.



C'est un échec cuisant, la voie de l'insurrection nse passera pas dans ce pays. Aujourd'hui, au-delà de notre coalition Bby, c'est tout le mérite du peuple sénégalais, qui ne répond pas lorsque ce n'est pas sérieux./..."













L'Observateur

