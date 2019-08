Papa Samba Mboup: « Adama Gaye est un coutumier des faits »

L’ancien chef de cabinet du Président Abdoulaye Wade déclare que Adama Gaye est coutumier des faits qui l’ont conduit en prison. Pape Samba Mboup qui dit connaitre le journaliste, affirme que ce dernier se comportait de la sorte du temps du régime de Wade.



« A l’alternance de 2000, il a voulu être ministre des Affaires étrangères. J’en sais quelque chose parce qu’il m’en parlait, mais Abdoulaye Wade n’a pas voulu. Je ne sais pas le pourquoi. C’est à ce moment qu’il a commencé à attaquer Wade. Il insultait Wade, moi-même, il m’injuriait. Il pensait peut-être que je pouvais influer sur Wade.



Parce que tout simplement, il n’avait pas voulu faire de lui un ministre des Affaires étrangères. Il disait qu’il était bien connu, qu’il avait des relations, un bon carnet d’adresse, qu’il allait beaucoup apporter pour le Sénégal. Il disait aussi qu’il est un expert du pétrole, qui pourrait aider le Sénégal. Wade n’a pas répondu à ses appels du pied. Il s’est mis alors à insulter Wade », raconte-t-il dans « Walf Quotidien ».



Pape Samba Mboup ajoute que Adama Gaye est allé trop loin dans ses relations avec Macky Sall. « C’est malsain. Je suis écœuré. On ne souhaite pas à une personne des déboires, mais ce qui lui est arrivé, il l’a cherché. Il a été trop excessif avec Macky Sall. On ne peut pas harceler des Président, à raconter des histoires, des insanités sur eux. Il cherche quelque chose que Macky Sall ne peut pas lui donner », fait-il savoir.

