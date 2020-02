Papa Sow : « Je veux relancer ma carrière » Le nouveau chef de file de l’écurie « Diambar Wresling Academy » veut saisir l’occasion de son combat contre Siteu, le 5 avril prochain, pour relancer sa carrière. C’est ce qu’il a déclaré lors de son face-à-face avec le leader de l'écurie Lansar, hier, au stadium Marius Ndiaye. « C’est un grand combat et je vais saisir l’occasion pour relancer ma carrière. On prépare les combats en fonction de l’adversaire. Je l’étudie, je regarde bien ses combat », a dit Papa Sow, qui a récemment quitté l’écurie Fass.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos