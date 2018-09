Pape Abou Cissé, défenseur du Sénégal : « Mon heure sonnera »

Pape Abou Cissé a vécu sa première sélection avec le Sénégal lors du match du Sénégal contre le Madagascar. Le défenseur central de l’Olympiaskos revient sur cette première et sur ses chances de jouer.



Lors du dernier match du Sénégal face à Madagascar, Pape Abou Cissé a été appelé pour la première fois en sélection. Cette première sélection en équipe nationale fait beaucoup plaisir au sociétaire de l’Olympiacos. « ça a été un honneur pour moi d’honorer cette première sélection avec l’équipe nationale. J’en ai toujours rêvé depuis le bas âge. Si je suis à ce niveau aujourd’hui, je dois rendre grâce à Dieu et me battre pour mériter la confiance du coach, des dirigeants, mais aussi de mes coéquipiers ».



Pape Abou Cissé évolue au poste de défenseur central. Au Sénégal, la paire défensive est composée de Kalidou Koulibaly et Salif Sané, deux cadres de l’équipe nationale. Le jeune international sénégalais se dit croire en lui, « quand je viens en équipe nationale, c’est pour donner le meilleur de moi-même. D’ailleurs, c’est pourquoi le coach a fait appel à moi. À l’image de tous les joueurs, je suis aussi prêt à donner le meilleur de moi pour l’intérêt du peuple sénégalais. Mon heure viendra ».



