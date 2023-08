Pape Alé Niang a quitté l'hôpital

Mis en liberté depuis mardi dernier, Pape Alé Niang n'a pu sortir de l'hôpital qu'hier. C'est dire que son état de santé était très critique. Me Ciré Clédor Ly avait alerté, soutenant qu'il avait atteint un point « irréversible », lit-on dans iGFM..



D'ailleurs, selon la robe noire, cela a contribué à sa libération, car les autorités judiciaires se sont rendues au chevet du journaliste pour constater que c'était très grave. C'est pourquoi il se sont arrangés pour lui accorder une liberté d'office. L'avocat précise qu'il ne s'agit pas de liberté provisoire avec une requête déposée auparavant par les avocats, mais il s'agit plutôt d'une liberté d'office, après qu'ils ont constaté que sa santé était critique. Ils ont des mécanismes « juridiques que leur confère la loi, qui leur permettent de libérer tout individu à tout moment s'il le désire », a martelé Me Ly.



S'agissant par ailleurs de la sortie du journaliste, l'avocat souligne qu'il a préféré continuer les soins et les traitements chez lui.