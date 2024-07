Pape Alé Niang a reçu Alioune Tine et Abdoulaye Fofana Seck : les images d’une visite de courtoisie et de sonde Le nouveau directeur général de la RTS Pape Alé Niang a reçu hier Alioune Tine et Abdoulaye Fofana Seck . Dans un post sur X il a partagé la nouvelles et lles images d’une visite de courtoisie et de sonde . Voici son Post

@papealeniang





Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

J'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Alioune Tine et Abdoulaye Fofana Seck des amis et frères pour une visite de courtoisie et s'enquérir de la situation de la Rts. Les bonnes informations ont été données et nous restons focus sur l'essentiel





