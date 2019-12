Pape Alé Niang: «je vais affronter Macky Sall au palais» Ceux qui pensaient que le journaliste Pape Alé Niang ne répondrait pas à l’invitation du Palais pour les besoins du débat de fin d’année entre le président de la République Macky Sall et des journalistes, peuvent déchanter. Car le journaliste du groupe Dmédia est en train de se préparer pour cette rencontre qui aura lieu dans quelques heures dans les locaux du palais de la République.

Joint au téléphone par la rédaction de "Sunugal24.net", l’ancien employé de El Hadji Ndiaye dit en ces termes, «Attendez moi ce soir, je porterai mon costume et aller doucement affronter Macky Sall. Que tous les Sénégalais m’attendent à ce rendez vous.»



Pour l’autre débat annoncé à la SenTv avec comme invité le leader du parti Pastef, Pape Alé informe que Ousmane Sonko fera face également aux Sénégalais dans ladite boite. Et selon toujours lui, il y a plein de gens qui seront là et qui pourront interroger Ousmane Sonko, comme Momar Diongue entre autres.

