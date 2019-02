Pape Alé Niang recruté par Walf TV

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 20:03 | | 0 commentaire(s)|

Pape Alé Niang signe son entrée à Walf TV. Après avoir quitté la 2stv suite à un désaccord avec son ex patron, El Hadj Ndiaye, Pape Alé a fait son bonhomme de chemin, et est près à se lancer dans une nouvelle aventure avec Walf TV.



Reste à savoir si, dans le Groupe de presse créé par feu Sidy Lamine Niasse, le journaliste et chroniqueur animera les mêmes émissions qui avaient fait son succès sur la 2STv comme Ça me dit mag, Lii ou Décryptages.



seneweb

