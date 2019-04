Pape Demba Diallo pressenti au poste DG du Fonsis Sauf changement de dernière minute, le président de la République devrait pourvoir aux postes de directeurs généraux de sociétés d'Etat comme la Senelec, l'Artp, le Fonsis, le Coud, l'Anam, la Sodagri... ce mercredi lors du Conseil des ministres. Si pour les autres entreprises des noms sont avancés, pour le Fonsis, on est sûr de ne pas se tromper. Pape Demba Diallo, Directeur exécutif du Fonds d'investissements stratégiques est pressenti. Des sources du journal "Le Témoin" soutiennent que son décret de nomination serait déjà signé, il ne resterait donc que l'officialisation en Conseil des ministres ce mercredi. Pape Demba Diallo, Directeur exécutif du Fonsis en charge des TIC et Services (Santé, Transport, Tourisme, Education...) devrait remplacer Ibrahima Kane porté à la tête d'Air Sénégal SA.



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 16:10



