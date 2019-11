Pape Diop donne la paternité des projets de Macky à Wade: « le TER, la Gare des gros-porteurs, la nouvelle ville de Diamniadio … »

De l’avis de Pape Diop, leader de Bok Gis Gis, tous les grands projets du régime de Macky Sall sont l'œuvre de l’ancien Président Maître Abdoulaye Wade. « Je dis très souvent aux gens du Pds que je m’énerve en suivant certains débats, surtout quand on parle de projets. Parce que Macky Sall n’a rien réalisé depuis qu’il est là, à part le Centre de conférence International Abdou Diouf », déclare-t-il.



Même, « le TER (Train Express Régional), la Gare des gros-porteurs et la nouvelle ville de Diamniadio ont été conçus par le président Wade », ajoute Pape Diop avant regretter que « ceux qui les ont réalisés n'ont pas demandé l'avis de Wade, c'est ce qui explique leur échec avant même leur démarrage ».



Pape Diop s’exprimait hier, lors de la visite de l’ancien président Me Wade Abdoulaye à son domicile aux Almadies. Le pape du Sopi était venu lui présenter ses condoléances suite au décès de son frère Pa Assane Diop et de son chef de cabinet Taye Samb.



