Pape Diop récalé- Pas moins de 15.000 parrains de Bok Gis Gis invalidés

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Bok Gis Gis de Pape Moustapha Diop ou Pape Diop risque-t-il de manquer l'élection présidentielle du 24 février 2019 ? En tous les cas, dakarposte a appris de bonnes sources, que sur 66800, pas moins de 15.000 parrains à son actif ont été invalidés.



Aux dernières nouvelles, "Diop mareyeur" , comme on le surnomme, fera une sortie médiatique. Vous aurez compris que c'est pour protester et, certainement, apporter des justificatifs.



Affaire à suivre...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos