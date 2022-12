Pape Djibril Fall: " Je demande solennellement au Président Macky Sall, de ne pas acter une 3e candidature"

Pape Djibril Fall, lors de son face-à-face avec la presse ce 31 décembre 2022, a soulevé plusieurs sujets brûlants dont celui de l'éventuelle 3ème candidature du Président Macky Sall.



Le député, taxé (à tort?) de pro BBY, n'a pas fait dans la langue de bois. " Je demande solennellement au Président Macky Sall de ne pas se présenter pour une troisième candidature. Cela permettra un climat social apaisé et qu'il se concentre, à l'orée 2023, sur les plans de relance de notre économie comme le pétrole et le gaz ", a-t-il asséné.



Pour l'ex-journaliste de la TFM, " il existait un Sénégal avant Macky Sall et il en sera de même après lui. Il est temps de sortir par la grande porte et de rassurer tout un peuple ". Avant d'ajouter: " Il faut que les chefs religieux lui parlent, la société civile, entre autres. Je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse 2023, et que Macky Sall ne vienne pas se présenter pour une 3e candidature ".