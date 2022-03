Pape Djibril Fall: « La justice est aujourd’hui, au banc des accusés »

« L’Ums veut se faire passer pour la justice, alors qu’elle ne l‘est pas. C’est une organisation corporatiste. La perception que les populations ont sur l’indépendance de la justice n’est pas gratuite. Ce sont les magistrats qui demandent leur indépendance pendant leurs rencontres. Il faut aussi noter la fameuse sortie d’un des leurs, qui est encore intacte dans les esprits des justiciables. "J’ai démissionné de la justice qui a démissionné", avait dit un membre du Conseil supérieur de la Magistrature », a rappelé Pape Djibril Fall.



De même, le journaliste et chroniqueur d’informer qu’on « doit faire le discernement entre deux choses : le système judiciaire républicain par rapport à la séparation des pouvoirs et les hommes et les femmes qui l’animent. Et seul l’équilibre entre les pouvoirs peut être le salut pour tous. Tant que l’exécutif aura la mainmise dans la justice, la question de l’indépendance des magistrats sera posée sur la table.



Il n'y a que le pouvoir qui arrête le pouvoir et actuellement, on n’a pas un pouvoir judiciaire mais une administration judiciaire. On dit souvent qu’on n’a pas besoin d’hommes forts mais d’institutions fortes. On oublie que les institutions ne sont rien d’autres que ce que les hommes en font ».