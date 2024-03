Pape Djibril Fall: "Le pays vit en effet une longue crise existentielle à laquelle il convient d'apporter une solution humaine, réfléchie et pragmatique."

Le Sénégal est à un moment de basculement historique : trois enjeux principaux le traduisent. L'exploitation du pétrole et du gaz, la bombe sociale de la détresse de la jeunesse et l'urgence de la souveraineté économique font de l'élection présidentielle de de février 2024 un moment charnière dans l'histoire du pays, a dit Pape Djibril Fall.



Depuis plus de 60 ans, en effet le malaise social s'épaissit, la crise économique s'amplifie et les perspectives d'un épanouissement personnel de nos concitoyens s'éloignent devant l'ampleur des défis structurels et des chocs conjoncturels qui frappent le vécu national. Le pays vit en effet une longue crise existentielle à laquelle il convient d'apporter une solution humaine, réfléchie et pragmatique.



Il ne s'agit point de mettre du plâtre sur une jambe de bois, de proposer des solutions cosmétiques, mais d'opérer de véritables ruptures, fondamentales, dans la conduite des politiques publiques pour enlever. une bonne fois pour toutes, ces nombreux goulots d'étranglement qui garrotent le développement de notre cher pays. Il s'agit de vraies ruptures.



Pape Djibril Fall



