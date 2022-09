Pape Mademba Bitèye: « Nous sommes aujourd’hui à 32% de mix énergétique renouvelable » Le directeur général de la société nationale d’électricité ( Senelec), Pape Mademba Bitéye, était ce dimanche à Kaolack pour les besoins de l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Une occasion qu’il a saisie pour revenir sur les raisons des délestages dans la capitale sénégalaise et les solutions déjà trouvées par ses services.

“Avec les inondations, la Senelec a perdu son plus grand poste en l’occurrence celui de Hann. Cela aurait pu causer des coupures qui dureraient deux ou trois mois mais avec la diligence de nos équipes, nous n’avons eu que 28 heures d’arrêt » a expliqué Pape Mademba Bitèye.



Insistant sur le sujet, il est revenu sur son récent séjour en France où le gouvernement est sur le point d’élaborer un système de délestage organisé afin de pallier le manque d’énergie dû aux insuffisances énergétiques notées.

"Nous avons fait des progrès. Aujourd’hui, nous sommes à 32% de mix énergétique renouvelable grâce à la vision du chef de l’Etat. Si les pays d’Europe étaient à ce niveau, le gaz russe n’allait pas leur poser tous ces problèmes. L’accès universel en 2025 est à notre portée", a informé M. Bitèye.



"Tout cela démontre encore que le modèle sénégalais est résilient, d’ailleurs, il est un exemple pour tous les pays venus au 20ème congrès et du cinquantenaire de l’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique ( ASEA) qui a eu lieu à Dakar du 14 au 21 juillet passé" a rappelé le directeur général de la Senelec.



Rappelons que mix énergétique correspond à la répartition des différentes énergies primaires (hydrocarbures, nucléaire, gaz, charbon, solaire, éolien, hydraulique, biomasse…) dans la production d’énergies directement utilisables telles que l’électricité ou la chaleur.





