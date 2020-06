Pape Malick Sy - Décédé le 25 juin, le vrai sens du 7, ses derniers moments Serigne Pape Malicky Sy a bluffé tout son monde. Disparu ce jeudi 25 juin 2020, il ne parlait que de la mort il y a une semaine et s'était rendu même au mausolée de Tivaouane. Mais ce chiffre n'est pas anodin.

Serigne Babacar Sy s'est éteint un 25 mars. Son fils cadet l'a rejoint ce 25 juin 2020. Un chiffre qui, additionné donne 7, le chiffre de la Tarikha Tidjiania dont le sobriquet est les "7".

Le guide était n'a été alité que trois (3) jours et avait commandé un repas qu'il aimait tant, raconte L'Observateur qui revient aussi sur le témoignage émouvant du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Le vénéré guide comme s'il sentait la fin s'était rendu à Tivaouane, visiter le mausolée et son discours ne tenait qu'à une chose: la mort.

Il a certes bluffé son monde, mais pas ceux qui le connaissaient réellement.





