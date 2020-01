Pape Massata Diack sur son absence au procès à Paris : «Je suis sous contrôle judiciaire au Sénégal, mon passeport...»

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 13:00

Il n’a pas le déplacement à Paris pour son procès, mais Pape Massata Diack affiche la sérénité. Le fils Lamine Diack, lui-même poursuivi, dit attendre un jugement qui leur sera favorable. « Je suis serein. Je pense que le droit sera dit dans cette affaire. Bien entendu, on sera très bien défendus par nos avocats », a-t-il déclaré, interrogé par Iradio.



Interpellé sur les raisons de son absence au procès, le patron de Pamodzi de déclarer : « Je suis sous contrôle judiciaire depuis 2016 au Sénégal. Je n’ai même plus de passeport ».



Pape Massata Diack n’a pas manqué de dénoncer la justice française qui selon lui, a fait une instruction à charge. « J’ai toujours contesté la compétence de la justice française. (Pis), elle a fonctionné son enquête sur le principe de la culpabilité, en violation de notre présomption d’innocence. Pendant quatre ans, l’instruction s’est faite à ciel ouvert. C’est le moment de la vérité. Il faut que le Parquet apporte des preuves de toutes ces allégations faites par les articles de presse en Allemagne, en Angleterre, en France et au Sénégal », dit-il.



