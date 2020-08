Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploi: " les recrutements des entreprises privées doivent passer par la direction...Une année blanche serait une catastrophe...Le wax waxet affaiblit..." Invité de l'émission "Jokko" de Leral TV, le directeur de l'Emploi au Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, a abordé plusieurs sujets. Il a ainsi fait une analyse globale de la situation économique difficile due à la pandémie de la Covid-19, qui a fortement impacté les entreprises qui constituent les principales créatrices d'emplois. Informaticien et enseignant à l'Ucad, il a magnifié l'enseignement numérique qui a évité au Sénégal, l'éventualité d'une année blanche. Sur le plan politique, le chef de Parti du Rassemblement pour la Vérité/Degg mo Woor, est revenu sur la situation politique dans la région de Diourbel et la question du troisième mandat qui hante certains dirigeants africains.

Le secteur de l'économie a été fortement impacté par la pandémie du coranavirus avec la diminution de la production . Cependant, force est de constater que le plan de résilience économique et sociale instauré par le Chef de l'État Macky Sall a permis la consolidation des emplois et le maintien des activités, surtout du côté du secteur privé. Ainsi, Monsieur Fall trouve que la situation pouvait être pire si Le Président de la République Macky Sall n'avait pas initié ce plan de résilience économique, suivi de son premier ordonnance après la loi d'habilitation sociale , pour la conservation des emplois. Il a à cet effet, appelé tous les jeunes diplômés ou pas de s'inscrire sur la plateforme de la direction de l'emploi qui n'a rien a voir avec celle de la fonction publique. Pour combattre davantage le problème du chômage qui constitue un problématique constant de tous les pays africains, il dira que l'entrepreneuriat des jeunes constitue une alternative indéniable sur lequel sa direction compte investir de plus en plus.



Dans un autre registre, Le Chef de Parti du Rassemblement pour la Vérité/Degg mo Woor, se dit contre toute idée de faire une année qui serait une catastrophe pour le système éducatif sénégalais. Professeur en Informatique à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) à l'UCAD , Il pense que les plateformes numériques mises en place ont permis aux étudiants de terminer plusieurs modules, et que c'est bien possible de boucler l'année en beauté. C'est vrai qu'il y a un manque d'infrastructures numériques mais l'étudiant n'est pas obligé de se connecter tout le temps pour suivre les cours, il suffit d'une heure de temps pour qu'il récupère tout ce qu'il aura besoin et de travailler en off Line , affirme t-il.



Habitant de Diourbel, Monsieur Pape Modou n'a pas manqué de revenir sur la situation politique de sa localité. En effet, Son Ministre de tutelle, Dame Diop seule Ministre dans ladite région , est souvent décrié à travers les réseaux sociaux pour n'avoir pas associé les autres départements à savoir Mbacké et Bambey. Ce que le proche collaborateur du Ministre a complètement balayé d'un revers de main. Vu la structuration du Ministère, à part moi, presque tous les autres travaillaient ici déjà, En plus les gens doivent savoir que certaines nominations telles que le Secrétaire général et Le Directeur de cabinet, sont purement administratives, Il s'y ajoute que La Directrice des Affaires Générales et Équipements ( DAGE) habite Touba, Donc je trouve insensé de tenir de tels propos, a-t-il affirmé.



Des prochaines élections municipales, candidat à la dernière élection municipale de la commune de Diourbel, ne compte pas se présenter si Le Ministre Dame Diop est candidat à la mairie. Au cas contraire, dit-il, ne se rangera dernier personne et ira briguer le suffrage des diourbelois . Je ne vais pas créer une adversité inutile contre mon propre Ministre tutelle avec qui je collabore, je pense que pour l'intérêt de Diourbel, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le soutiendrai s'il veut devenir Maire, si ce n'est pas le cas, je vais avec mon parti me présenter pour les prochaines élections locales , a-t-il martelé.



Toujours en politique, le Leader du Rassemblement pour la Vérité/ Degg mo Woor, n'apprécie pas du tout que certains dirigeants africains veuillent coûte que coûte, contre la volonté de leurs peuples, s'accrocher au pouvoir. Il juge cependant, concernant la question des troisièmes mandats que certains Chef d'État de la sous région veulent briguer , qu'il s'agit un problème d'interprétation de textes constitutionnels que les juristes sont mieux habilités pour donner des leçons. En tout état de cause, Monsieur Fall trouve que l'assainissement de le espace politique doit être un sacerdoce pour tous les Hommes car, fulmine t-il, le Wax Waxet affaiblit l'autorité .

