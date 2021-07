Pape Ndiaye devenu marchand ambulant : Bachelier, son rêve face aux charges familiales… Pape Ndiaye est jeune homme porteur d’espoir, d’où sa volonté de gravir des échelons pour le bien-être de sa famille. Mais malheureusement, il lui a fallu arrêter les études après le baccalauréat. Et d’autres issues n’ont pas marché, comme avec les concours de la police et la gendarmerie sénégalaises.

« Aujourd'hui, je vends des articles dans la rue. Cependant, je demeure optimiste car tout peut changer du jour au lendemain, mais il n’est pas question pour moi de prendre les pirogues », confie cet homme déterminé. Voici l’histoire émouvante de Pape Ndiaye, marchand ambulant à Dakar, confiée à Ola.



Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 19:26



