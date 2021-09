Pape Samba Mboup: "Ce que Macky Sall doit faire s'il veut..." L'ancien Chef de Cabinet de Me Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup n'a pas fait dans la dentelle en se prononçant sur les actualités du pays, notamment sur les trafics de documents et sur la politique.

Pape Sama Mboup montre même la voie au président de la République, Macky Sall sur le tracé politique à emprunter pour se donner de solides atouts.



A l'en croire, "Macky Sall doit rappeler ses anciens compagnons comme Mimi Touré, Ali Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, Makhtar Cissé et Abdallah Dionne", tous défenestrés de leurs postes respectifs de présidente et de ministres.



Il ajoute aussi, que pour Karim Wade, "Macky Sall a tout fait pour lui éviter la prison".



Trafic de passeports et de visas



"La justice doit aller jusqu'au bout et le président Macky Sall ne doit protéger personne", a-t-il dit, faisant allusion aux députés impliqués dans cette affaire. Pour ce qui concerne Kilifeu et Simon, PSM assène: "dans cette affaire, il faut faire la part des choses entre Y en Marre et les trafiquants".

