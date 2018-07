Pape Samba Mboup : «Personne ne va suivre l’appel à l’insurrection de Me Wade. Et puis, ‘‘Dou def touss’’ Pape Samba Mboup refuse de paniquer suite à la dernière sortie de Me Abdoulaye Wade, menaçant d’inviter les jeunes sur les listes électorales. Si bien sûr, Khalifa et Karim Wade ne sont pas candidats à la présidentielle de 2019.



Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Dans les colonnes de SourceA, il soutient que le Pape du Sopi ne fera rien. Et que ces propos ne sont que des menaces à peines voilées. «Personne ne va suivre l’appel à l’insurrection de Me Wade. Et puis, ‘‘Dou def touss’’ (Me Wade ne fera rien)», a-t-il fulminé.



Pour lui, si Abdoulaye Wade pouvait le faire, il l’aurait déjà fait quand Karim Wade a passé trois ans à la prison de Rebeuss. «C’est malheureux qu’un ancien Chef d’Etat se comporte de cette façon», le catapulte-il dans les cordes.



Pape Samba Mboup pense ainsi que Wade-père est capable de miser sur Hadjibou Soumaré ou Boubacar Camara, si Rimka n’est pas candidat. Ce, pour que l’appareil Pds puisse échapper au contrôle des autres responsables libéraux.











Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook