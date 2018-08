Pape Samba Mboup: « ma séparation d'avec Abdoulaye Wade m’a beaucoup bouleversé »

L’ancien chef de cabinet du Président Abdoulaye Wade est monté au créneau, hier, pour apporter des clarifications, après les propos virulents qu’il tenus avant-hier lors d’une conférence de presse en compagnie de Souleymane Ndené Ndiaye et Serigne Mbacké Ndiaye.



Dans un entretien qu’il a accordé au journal Vox Populi, Pape Samba Mboup n’a pas manqué de confier que sa séparation avec Wade fut douloureuse. « Cette séparation m’a beaucoup bouleversé. Abdoulaye Wade est dans mon cœur. J’ai décidé de ne plus parler de Karim Wade. C’est fini. A condition aussi que ses affidés ne m’attaquent pas. Je serai obligé de riposter. Vous connaissez ma nature. Je n’ai pas le temps de parler de Karim Wade et de travailler pour Macky Sall. Je vais focaliser mes efforts à la réélection de Macky Sall, dès le premier tour de l’élection présidentielle", explique l'ancien chef de cabinet du Président Wade.