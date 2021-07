Pape Songué Diouf : « La criminalisation de l’homosexualité est un combat noble. Je serais le premier à dire oui si… » Pourquoi les députés ne se sont pas levés pour voter une loi criminalisant l’homosexualité ? Le député et maire de Nguekhokhe, Pape Songué Diouf a répondu à cette question sans ambages. : « C’est un combat noble et il n y a aucun combat que je ne peux pas porter. Aucune religion n’accepte l’homosexualité. Je serais le premier à dire oui pour la criminalisation de l’homosexualité ».





Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos