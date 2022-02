Pape Thiaw, ancien "Lion" : "Le Président Abdoulaye Wade mérite largement cet honneur"

L'ancien international Pape Thiaw a magnifié le joyau dont le nom a été donné à Me Abdoulaye Wade et il en est plus que content. "Le fait d'avoir baptisé le stade Me Abdoulaye Wade est une bonne chose et il le mérite amplement, avec tout ce qu'il a fait au et pour le Sénégal. Je félicite aussi ceux qui ont conseillé le Président Macky Sall de lui avoir dédié ce magnifique stade. Maintenant, on doit se concentrer sur nos futurs objectifs, qui sont de nous qualifier pour la double confrontation contre l'Egypte et d'autres échéances", a-t-il dit.

