Papin : "Benzema est le meilleur attaquant du monde"

Des buts à la pelle, deux triplés consécutifs pour porter son équipe en Ligue des champions, des records qui tombent... Karim Benzema est peut-être dans la forme de sa vie, à 34 ans.



L'attaquant du Real Madrid a encore frappé cette semaine face à Chelsea, avec désormais l'objectif d'amener les Merengues jusque dans le dernier carré de cette C1, à nouveau.



"Il a pris un grade qu'il n'avait jamais eu auparavant"



De quoi impressionner de nombreux observateurs, à commencer par un ancien illustre buteur de l'équipe de France : Jean-Pierre Papin.



"Pour moi, c'est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant", a-t-il assuré dans un entretien à 'Europe 1'.



"Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête."



"On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris."