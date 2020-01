Papis Cissokho, coordonnateur national du CASS: "Notre objectif est d'intégrer les instances décisionnelles au niveau départemental..."

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Papis Cissokho est le coordonnateur national du Ccadre pour l'action sociale et solidaire (Cass).



CASS est un mouvement national basé à Grand-Yoff et se trouve un peu partout dans le Sénégal et dans la diaspora.



Les actions concrètes que mènera ce mouvement, seront de l'ordre du social avec l'octroi de bourses scolaires aux étudiants, la Tabaski pour tous, la campagne un talibé , un pull-over, entre autres actions.



" Il y a des autorités qui nous épaulent sans rien attendre en retour, car ils saluent notre engagement sociale. Nous sommes deux cent membres et la liste et loin d'être exhaustive, car il reste ceux de la diapora. Nous n'avons pas de partenaires, nous utilisons nos propres moyens pour nous auto-financer ", a-t-il affirmé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos