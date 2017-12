Papiss Demba Cissé: « Je suis fier de la qualification du Sénégal à la Coupe du monde »

"Je suis fier de la qualification du Sénégal à la Coupe du monde (…), il faut juste encourager votre équipe, c’est votre nation. Il faut l’accompagner et prier pour elle", a-t-il dit.



L’international sénégalais s’exprimait dimanche en marge d’un match de fair-play qui a opposé respectivement les premières équipes de la zone 1 et 2 du championnat populaire (Navétanes) de la commune de Sédhiou.



A cette occasion, il a offert des équipements aux associations sportives et culturelles (ASC) de sa ville natale, Sédhiou.









Source : APS