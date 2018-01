Papy Djilobodji, défenseur des Lions : « L’équipe nationale me manque »

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018 à 11:15

Venu au Sénégal expressément pour se ressourcer durant la trêve hivernale auprès de sa famille, Papy Djilobodji n’a pas eu le temps de savourer cette ambiance familiale qu’il a vite remballé ses bagages pour reprendre la direction de Dijon en France, où il évolue en L1. Alors qu’il s’apprêtait à embarquer jeudi dernier, le défenseur central des "Lions" a bien voulu répondre aux sollicitations du quotidien Stades.



"Je suis collé à cette équipe nationale qui me manque. Comme elle manque à tous les joueurs qui sont passés par la sélection. Etre en sélection est un truc que tu ne peux pas retrouver ailleurs, même dans nos clubs. Je ne le cache pas, l’équipe nationale me manque ", avoue le joueur. Qui fait également part de ses regrets pour la Coupe d’Afrique passée. « On a tous raté notre Can. Personnellement, je l’ai ratée. J’ai des regrets en me rappelant cette Coupe d’Afrique, parce qu’on avait vraiment cette équipe pour aller loin. Peut-être, on n’était pas prêt mentalement, ou bien qu’on n’avait pris cette compétition au sérieux », dit-il.

