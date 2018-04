Pâques, la plus importante fête chrétienne, célébrée aujourd’hui Les chrétiens célèbrent ce dimanche la résurrection du Christ.



Plus importante fête chrétienne, Pâques, qui signifie « passage », célèbre la résurrection du Christ, son retour à la vie. Il est fixé au premier dimanche après la pleine lune suivant le 21 mars et peut donc survenir entre le 22 mars et le 25 avril.



Selon l’Evangile, trois jours plus tôt, le jeudi, Jésus, trahi par Judas, a été arrêté puis condamné à mort, accusé de se prendre pour le « Roi-Messie ». Le lendemain, on charge ses épaules d’une croix qu’il doit porter jusqu’à la colline. Jésus succombe au supplice. Mais le matin de Pâques, ses amis retrouvent le tombeau vide.



En chiffres

23 622 religieuses en France en 2016 (contre 53 649 en 2000). 84 % sont âgées de 79 ans et plus.

10 517 prêtres diocésains en 2016 (contre 16 075 en 2005, 19 234 en 2000 et 25 203 en 1990). Âge moyen : 69 ans.

667 séminaristes en 2017 (contre 784 en 2005 et 976 en 2000). Âge moyen : 26 ans.

262 314 baptisés en 2015 (contre 349 075 en 2005). 22 155 ont plus de 7 ans et 240 159 ont moins de 7 ans. 4258 adultes baptisés cette année lors des fêtes de Pâques contre 2557 en 2008.

