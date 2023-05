Paradoxe aux ICS: «Des clignotants au vert alors que les travailleurs broient du noir»

"Nous ne quémandons pas, nous réclamons notre part de la richesse que nous avons générée". Ces propos ont été tenus par les syndicalistes des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), lors de la célébration de la fête du travail après qu'ils ont peint un tableau assez reluisant de la situation financière de l'entreprise. C'est pourquoi, indique Cheikh Ahmed Tidiane Diène Secrétaire Général du collège des délégués du site acide des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), Secrétaire Général Adjoint du Syndicat National des Travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal (SYNTICS), une plateforme revendicative a été déposée et des négociations ont été entamées avec la direction générale. Il révèle que des séances ont été tenues mais malheureusement, il n’y a pas eu satisfaction et le dossier a été transféré au niveau de la direction générale du travail, pour des négociations tripartites entre les travailleurs, l’employeur et l’Etat.



Il souligne par ailleurs que la plateforme revendicative est motivée par la situation sociale qui prévaut dans l’entreprise, avec une masse salariale qui n’est pas encore ce qu’elle devrait être par rapport au chiffre d’affaires généré, de l’ordre de 700 milliards de Fcfa et indépendamment de ce chiffre d’affaires, le pourcentage accepté en terme de management. En effet, d’après lui, entre un chiffre d’affaires et la masse salariale, les ICS sont loin de la normalité. En clair, il met le curseur sur la stagnation du traitement salarial des travailleurs, ce qui à ses yeux dégrade considérablement leur pouvoir d’achat, alors que les clignotants de l’entreprise sont au vert. Il s’y ajoute, dit-il, au niveau des ICS, que le salaire moyen est inférieur de 30% par rapport aux autres entreprises du secteur, ce qui veut dire qu’il y a des corrections à apporter.



Selon lui, les ICS constituent également la société qui pèse le plus sur l’économie nationale et tous les projets à milliards dont se targuent les politiciens ont été apportés par des investissements étrangers, des gens qui ont eu confiance à l’économie nationale, pour la simple raison que le pays est à un bon taux de croissance. Et pour lui, ce taux de croissance a été obtenu en grande partie grâce aux ICS. Ainsi à son avis, toute la nation ressent l’entreprise sur les plans économique et social, mais les travailleurs broient du noir avec de maigres salaires. Cheikh Ahmed Tidjane Diène SG du SYNTICS estime que l’Etat est actionnaire à hauteur de 15%, mais malheureusement, dans toutes ses composantes jusqu’au sommet, il est à l’origine de tous les maux dont souffrent les travailleurs de l’entreprise. « Il ne faut pas réveiller les fantômes des crises des ICS. Des discussions ont été menées, les partenaires sociaux ont posé sur la table des demandes réalisables, faisables, parce que l’argent est là » avertit-il.



A l’en croire, malgré tous les chiffres donnés, les manquements soulevés, l’Etat brille par son mutisme à l’image du ministre de tutelle qui ne fait aucun signe de vie depuis 4 à 5 ans. De ce point de vue, il a insisté sur la nécessité pour l’Etat de réagir, car c’est anormal de regarder une société qui pèse autant sur l’économie nationale péricliter ou être déstabilisée, d’autant plus qu’il y a des objectifs de production, avec une marge de progression qui est là pour les atteindre, ce qui est à portée de main au regard des performances déjà accomplies. En tout état de cause, dit-il, les ICS Indorama doivent investir davantage sur le capital humain et l’outil de production. Il s’y ajoute la nécessité d’éradiquer définitivement la précarité de l’emploi, notamment le recours aux entreprises de travail temporaire et l’utilisation de journaliers permanents avec des contrats atypiques. Il note également « la prolifération des postes de travail vacants, le manque d’équité dans les équipes et sections, la baisse drastique des effectifs et la moyenne d’âge très élevée du personnel, l’utilisation exorbitante et inhumaine de personnel en location ».



Selon lui, il est demandé à l’Etat de faire preuve de plus de responsabilité, pour aller ensemble vers la gestion d’un climat social serein afin d’atteindre les objectifs de production.

L'As