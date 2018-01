Parcelles Assainies : L’APR vole en éclats "à cause d'Amadou Bâ" A quelques encablures de la prochaine élection présidentielle, l’APR n'est pas au mieux de sa forme dans la commune des Parcelles assainies. Pour contester la gestion du Parti par Amadou Ba dans leur localité, des camarades du Président Macky Sall ont pris leurs distances avec le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan.

«Nous avons décidé de prendre notre destin en main en mettant en place cette structure de relance des activités de la mouvance présidentielle. C’est pour mettre fin à la léthargie qui prévaut dans nos rangs incarnée par le Ministre Amadou Ba, qui travaille dans l’indifférence totale des préoccupations des populations», ont laissé entendre Bocar Ndiongue et ses camarades.



Les causes de leur départ ? « Amadou Ba a abandonné sa base au lendemain des dernières élections législatives, où nous avons perdu notre arrondissement. Il fait la politique de l’autruche et déclare qu’il a la solution pour les Parcelles assainies. Alors que tel n’est pas le cas. Tout au contraire, Amadou Ba est en train de désinformer le président de la République ».



D'autres accusations sont également avancées pour motiver les actes « politiques » qu’ils ont posés. « La gestion locale du parti par procuration familiale et démarche clanique, n’agrée pas les populations des Parcelles assainies ni même les acteurs politiques de la mouvance présidentielle qui ont mouillé le maillot lors des dernières échéances électorales. Amadou Ba est en train de privilégier ses frères, qui sont en train de semer la zizanie dans les rangs de la mouvance présidentielle, plus particulièrement au sein de l’Apr avec 2 COJER, 2 mouvements de femmes, 2 mouvements de sages », ont noté Bocar Diongue et ses camarades de l’APR. Ils comptent investir les Parcelles assainies pour mettre fin « aux agissements » de Amadou Bâ.









