Parcelles Assainies : Le Mac/Authentique (BBY) réclame la tête de Moussa Sy.

La situation politique aux Parcelles Assainies risque, ces jours à venir, d'avoir une nouvelle tournure. Le mouvement pour l'action et la citoyenneté (Mac) a fustigé la sortie qu'elle estime "maladroite et malencontreuse" du maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, qui aurait déclaré sur le plateau de Faram Facce qu'il a "l'intime conviction que Benno Bokk Yaakar aurait truqué et volé les élections aux Parcelles Assainies et dans certaines communes de Dakar lors des législatives de 2017."



Ainsi, le mouvement pour l'action et la citoyenneté considère qu'en faisant une telle déclaration, "l'actuel maire des Parcelles Assainies, par ailleurs PCA du Port Autonome de Dakar et membre de BBY, remet non seulement en cause la légitimité des sept (07) députés de la majorité présidentielle au sein de l'hémicycle, mais aussi, il navigue à contre-courant du président de la République qui, lors de sa déclaration du 31 Décembre 2020, a dit que "BBY a gagné Dakar à trois reprises : d'abord à 55% lors du référendum de 2016, puis en 2017 lors des législatives et enfin lors de la dernière présidentielle de 2019".



"Nous condamnons ces propos et demandons l'arbitrage du Président de BBY en convoquant une réunion de la conférence des leaders de Benno, mais également de la grande coalition parce que nous pensons aujourd'hui, que cela est problématique à plus d'un titre, là où des responsables ont eu à travailler légitimement." Du reste, le mouvement pour l'action et la citoyenneté trouve inadmissible qu'un membre de BBY agisse de façon à fragiliser d'abord la coalition, et ensuite pousser l'opinion à dire, demain, que la Présidentielle de 2019 a été truquée.



Le Mac/Authentique demande d’abord aux camarades de la majorité présidentielle de s’organiser pour que la seconde alternance ne soit pas déviée, ensuite au président de Benno Bokk Yakaar de prendre toutes ses responsabilités face à de telles déviances répétées. Il demande même l'exclusion pure et simple du mouvement du maire des Parcelles assainies de la coalition BBY.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Parcelles-Assainies-Le-M...