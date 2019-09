Parcelles Assainies: Le combat Modou Lô vs Ama Baldé divise

Modou Lô, nouveau Roi des arènes, est le lutteur le plus courtisé. On annonçait un combat avec Balla Gaye. Mais certains considèrent que le futur adversaire de Modou pourrait toutefois, être le fils de Falaye, Ama Baldé.



Mais ce combat divise du côté des Parcelles Assainies. Et certains membres du staff du Roc des PA pensent que ce combat pourrait rapporter un sacré pactole à Modou Lô. Cependant, pour d’autres, note Sunu Lamb, le chef de file de l’écurie Rock Energie ferait une régression dans son plan de carrière, en affrontant Ama Baldé.



Il a été révélé dans ce journal, que Modou Lô serait réticent à l’idée d’affronter Ama Baldé.

