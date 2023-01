Parcelles Assainies : Les deux «Bongomen» accusés d’avoir abusé d’une mineure Poursuivis pour détournement de mineure, les deux « bongomen », Ibrahima et Bamba, sont dans de beaux draps. Ils auraient séquestré pendant 24 heures une jeune fille de 15 ans qu’ils ont droguée avant de la violer

C’est le cœur meurtri que le nommé El Hadj B Seck, oncle de la victime, a fait sa déposition à la police. Il a confié aux enquêteurs qu’à son retour du travail le jour des faits aux environs de 21 heures, il a constaté l’absence de sa nièce. Ayant demandé où se trouvait celle-ci, la sœur de cette dernière l’a informé que la mineure a été envoyée par sa mère.



« Lorsque nous avons attendu jusqu’à 22 heures sans qu’elle ne revienne, nous nous sommes lancés à sa recherche. », confie le tuteur de la petite. Bien entendu, dans un premier temps, ils se rendent à la maison où l’adolescente avait été envoyée et là on leur apprend que la mineure est arrivée à 18 heures avant de quitter les lieux quelques minutes plus tard.



Après d’intenses recherches infructueuses, les membres de la famille décident d’aller au commissariat des Parcelles Assainies et à la brigade de gendarmerie pour déclarer la disparition la fille. Ne se limitant pas à ces déclarations, ils poursuivent leurs investigations et apprennent du voisinage, le lendemain, que la fille a été aperçue à la devanture d’une maison non loin de ‘’Taly bou bess’’ avec un ‘’Bongoman’’ (Ndlr, joueur d’un instrument de musique appelé Bongo) du nom de Bamba.



En compagnie de son neveu, l’oncle se rend à la maison indiquée et demande à son neveu qui l’avait transporté sur sa moto d’aller voir à l’intérieur pendant qu’il surveille l’engin. C’est de l’endroit où il se trouvait qu’il a aperçu une fille sortir précipitamment de la maison en criant.



« Craignant le pire, j’ai pris les escaliers avant de m’introduire dans une pièce ouverte au troisième étage et où j’ai trouvé ma nièce », raconte le tuteur. Nue, celle-ci était enveloppée d’une serviette à la taille et couverte d’un drap. C’est ainsi qu’il joint au téléphone les enquêteurs qui rappliquent sur les lieux où ils procèdent à l’arrestation de la personne trouvée dans la chambre.



Selon la fille entendue par les enquêteurs, elle avait fait la connaissance du sieur Ibrahima Sy (Ndlr, l’individu arrêté dans la chambre) lors d’une cérémonie de mariage le 19 décembre dernier. Et lorsque sa maman l’avait commissionnée le soir de sa disparition, elle a rencontré l’ami de ce dernier qui se nomme Khadim. Lequel l’a invitée à l’accompagner dans leur appartement pour lui faire une confidence. A l’en croire, dans la chambre, après avoir bu un jus que lui avait remis son hôte, elle ne s’est plus souvenue de rien.



« Je ne sais pas ce qu’ils m’ont fait ce jour-là. Mais j’ai constaté qu’à mon réveil, j’étais vêtue d’un tee-shirt à la place de mon ‘’body’’. Je ne portais plus mon pantalon et mon soutien-gorge » a indiqué l’adolescente aux enquêteurs.



Face à ces derniers, l’un des mis en cause, Bamba, a nié les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, la jeune fille a été amenée sur les lieux par son voisin de chambre, Ibrahima S, qui s’était absenté pour un spectacle à Grand Médine. Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, le nommé Ibrahima S a conforté les propos de son ami Bamba.



A l’en croire, c’est la fille, elle-même, qui s’est présentée dans leur chambre où elle est restée jusqu’à 22h. Et quand il lui a proposé de la raccompagner, elle n’a pas voulu rentrer de peur de se faire corriger par ses parents.



Il nie également lui avoir servi une boisson encore moins avoir couché avec elle tout en reconnaissant que l’adolescente, dont il dit ignorer l’âge, est sa copine. Malgré leurs dénégations, les deux « Bongomen » ont été arrêtés et déférés au parquet.

Le Témoin



