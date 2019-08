Parcelles Assainies : Un Français est mort dans un incendie

Un touriste Français âgé de 26 ans a été tué, hier lundi, dans un violent incendie à l’unité 26 des Parcelles assainies. «Je jouais devant la porte de la maison avec les filles. Subitement, j’ai vu de la fumée qui sortait d’un immeuble. Le blanc qui y était, faisait des gestes avec ses mains pour demander de l’aide.



Puis, j’ai alerté des jeunes du quartier qui sont venus sur les lieux. Ils ont coupé le courant dans l’immeuble et, ont essayé de défoncer la porte avec des marteaux et des briques», raconte un des témoins à Vox Populi.



Malheureusement, quand la porte a cédé, découvre-t-on, l’homme était dans un état critique. Et, il a été acheminé à l’hôpital Nabil Choucair où son décès sera constaté.



