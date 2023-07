Parcelles Assainies : Un taximan arrêté avec 125 grammes de chanvre indien et un lot d'enveloppes contenant de la drogue

Chauffeur de taxi de son état, B. Ndiaye s’est converti en dealer à ses heures perdues. Mais il a eu la malchance de croiser une patrouille policière de la Brigade de Recherches des Parcelles assainies. Les hommes du Commissaire Kébé ont stoppé B. Ndiaye, à hauteur de la cité Damel pour une opération de contrôle, informe "L'As".



Et là, le chauffeur tente alors bizarrement de dissimuler la drogue. Mais il ne savait que les limiers avaient ceinturé le véhicule. Ils ont découvert 125 grammes de chanvre indien et un lot de 13 enveloppes contenant aussi de la drogue.



Le mis en cause sera conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête. Interrogé sur la provenance du chanvre indien, le chauffeur avoue être le propriétaire de la drogue destinée à sa consommation personnelle. Des allégations qui n'ont pas du tout convaincu les limiers, qui vont le placer en garde-à-vue, avant de le déférer au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.

