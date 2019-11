Parcelles Assainies, Unité 13: Des débris d"une maison en construction empestent l’air frais

Le propriétaire d’une maison démolie aux Parcelles Assainies, Unité 13, à côté de la Mairie, perturbe la quiétude des populations. Ce dernier, a laissé depuis plus de 2 mois, les débris de sa maison dans la ruelle.



Ainsi, la mairie, accusée de complicicité, regrette-t-on, est au courant de cette situation. Certaines personnes disent même que la Mairie a été payée pour que ce dernier puisse jouir d’autant de «privilèges ».



Les dénonciateurs trouvent que trop, c’est trop, tout en voulant que cette pratique cesse. Personne, dénoncent-ils, ne peut plus respirer de l’air frais. Et même les voitures ont du mal à passer.

