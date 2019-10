Parcelles Assainies : visé par une plainte pour détournement de 200 millions, Moussa Sy réplique et porte plainte contre des conseillers municipaux C’est la guerre des plaintes à la mairie des Parcelles Assainies. En effet, le collectif de la défense des intérêts des Parcelles Assainies (Cdipa) et des conseillers municipaux ont porté plainte contre le maire Moussa Sy et son directeur de cabinet pour détournement présumé de près de 200 millions FCFA.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Une plainte déposée devant le Procureur de la République, l’Ofnac, la Cour des comptes et transmise au président des maires du Sénégal, ont-ils déclaré sur la RFM.

Ils accusent, en effet, le maire Moussa Sy, à travers une société qui appartient à son directeur de cabinet, d’avoir encaissé entre 3500 et 5000 francs sur chaque bourse octroyée à des étudiants, à titre de taxe, pour un montant total de près de 200 millions FCFA.

Le collectif annonce d’ailleurs qu’il organise une assemblée générale ce dimanche aux Parcelles Assainies au cours de laquelle, cette affaire de détournement sera largement évoquée.

Qu’à cela ne tienne, le maire Moussa Sy ne compte pas se laisser faire et annonce une plainte contre ses accusateurs, selon la même source. Une affaire à suivre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos